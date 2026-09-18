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Трюк с двумя пальцами для быстрого расслабления и засыпания 0 488

Дом и сад
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трюк с двумя пальцами для быстрого расслабления и засыпания

Многие люди хотя бы раз сталкивались с проблемой бессонницы.

 

Предлагаем простую и эффективную технику, которая поможет быстро заснуть. Как можно уснуть всего за минуту?

Для быстрого расслабления и засыпания отлично подходит попеременное дыхание через ноздри.

Упражнение выполняется с закрытыми глазами. Закройте правую ноздрю большим пальцем, а левую – безымянным.

Вдохните через левую ноздрю, ненадолго задержите дыхание, затем выдохните через правую.

Достаточно сделать по три вдоха и выдоха на каждую сторону.

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