Многие люди хотя бы раз сталкивались с проблемой бессонницы.

Предлагаем простую и эффективную технику, которая поможет быстро заснуть. Как можно уснуть всего за минуту?

Для быстрого расслабления и засыпания отлично подходит попеременное дыхание через ноздри.

Упражнение выполняется с закрытыми глазами. Закройте правую ноздрю большим пальцем, а левую – безымянным.

Вдохните через левую ноздрю, ненадолго задержите дыхание, затем выдохните через правую.

Достаточно сделать по три вдоха и выдоха на каждую сторону.