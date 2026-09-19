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Четыре секрета для получения урожая с яблони каждый год 0 74

Дом и сад
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Четыре секрета для получения урожая с яблони каждый год

Многие садоводы сталкиваются с проблемой нерегулярного урожая яблонь.

 

В этой статье мы расскажем о том, как правильно ухаживать за яблоневыми деревьями, чтобы каждый год собирать обильный урожай яблок.

Во-первых, важным аспектом является правильная обрезка. Санитарно-прореживающую обрезку рекомендуется проводить ранней весной, поздней осенью или зимой.

Необходимо удалить все сухие, перекрестные, вертикальные и растущие внутрь кроны ветки. Толстые ветки следует срезать по одной-две за раз, а не все сразу.

Во-вторых, важно проводить прореживание завязей. Оставляйте хорошо сформировавшиеся завязи с интервалом в 15-20 сантиметров.

В-третьих, каждую весну дереву требуется подкормка. Для первой подкормки лучше использовать нитроаммофоску, а в период цветения и завязывания плодов – сульфат калия и суперфосфат.

И, наконец, не забывайте регулярно поливать дерево в сухую погоду. В период цветения и формирования завязей рекомендуется ежедневный полив.

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