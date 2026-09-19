Многие считают, что осенью не нужно косить траву. Однако стрижка газона или лужайки в сентябре и октябре является важной задачей. Рассмотрим, почему это необходимо.

При стрижке травы осенью важно соблюдать правило «золотой середины». Высота травы должна быть средней, чтобы она не была ни слишком высокой, ни слишком низкой.

Если трава остается длинной, это увеличивает риск появления вредителей и развития грибковых заболеваний.

Слишком короткая трава или её полное отсутствие могут серьезно повредить почвенный покров, так как грунт лишится защиты перед зимой. Этого допускать нельзя.