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Как правильно подготовить дачную теплицу к зиме: советы эксперта 0 124

Дом и сад
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно подготовить дачную теплицу к зиме: советы эксперта

Эксперт Максим Соколов делится рекомендациями по подготовке дачной теплицы к зимнему сезону.

 

По словам специалиста, осенью важно тщательно отмыть теплицу, а также перекопать землю внутри.

Соколов рекомендует придерживаться определенной последовательности действий при подготовке теплицы. В первую очередь необходимо убрать все растения с грядок и междурядий. Затем следует отмыть стены и каркас парника, для чего подойдет обычное хозяйственное мыло.

«После мытья теплицу нужно обязательно проветрить, чтобы испарилась лишняя влага», – советует эксперт.

Почву следует тщательно перекопать и полить кипятком, что поможет уничтожить болезнетворные бактерии. Также можно использовать бактерицидные препараты. Для оздоровления почвы после летнего сезона рекомендуется высаживать сидераты, такие как горох, горчица или овес. Это обогатит землю фосфором, азотом и другими полезными веществами к весне.

Согласно словам Соколова, избавиться от грибка и паразитов в парнике можно с помощью дымовой шашки. Существует несколько видов дымовых шашек, наиболее эффективной считается серная. Однако ее можно применять только при температуре 10 градусов и выше, иначе будет выделяться серная кислота, негативно влияющая на плодородие почвы.

Табачная шашка является более безопасной для растений, чем серная, хотя и менее эффективна. Тем не менее, для борьбы с тлей, паутинным клещом, фитофторозом и белокрылкой она будет вполне достаточной.

Специалист также добавил, что зимой дачникам следует следить за снежным покровом на теплице: он не должен превышать десяти сантиметров, иначе под его тяжестью поликарбонат может лопнуть.

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