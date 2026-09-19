С наступлением осени многие дачники планируют заполнять погреб яблоками, рассчитывая, что фрукты будут храниться до весны. Важно помнить, что на срок хранения влияет множество факторов, включая способ сбора плодов.

Для длительного хранения рекомендуется собирать яблоки, которые немного недозрелые. Такие плоды не только лучше сохраняются, но и со временем дозревают, улучшая свой вкус.

Также важно учитывать время сбора урожая. Лучше всего собирать яблоки в сухую погоду, так как это не только способствует их долговременному хранению, но и делает процесс сбора более приятным.

Поскольку урожай будет храниться в холодном помещении, плоды следует убирать с дерева охлажденными. Поэтому лучше всего отправляться в сад по утрам, когда фрукты еще сохраняют ночную прохладу. Если яблоки были сорваны днем или вечером, их можно оставить на улице на ночь, чтобы они охладились перед закладкой на хранение.