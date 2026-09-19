Чтобы украсить свой участок, многие высаживают однолетние растения. После их цветения наступает время собирать семена, чтобы в следующем году вновь насладиться ярким и ароматным ковром из цветов.

Если растение цветет все лето, семена лучше собирать с первых распустившихся цветков. Это обеспечит вас качественным и продуктивным посевным материалом. После того как бутон раскроется, пометьте его, обвязав стебель лентой или веревкой. Срезать отцветший цветок можно только после полного созревания семян.

После того как вы соберете семена, следует обрезать все отцветшие соцветия. Это даст растению сигнал о том, что стоит выпустить новые бутоны.

Если вы хотите получить семена с цветков, которые размножаются самосевом, постарайтесь собрать их до того, как они упадут на землю.

Не обязательно дожидаться полного созревания семян — вы можете собрать семенные коробочки, срезая их вместе со стеблями, и поместить в ведро, устланное дышащим материалом.

После того как семенные коробочки достаточно просохнут, не забудьте обмолотить их руками и провеять по ветру.