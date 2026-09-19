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Как убрать мелкие осколки разбившегося зеркала: простой прием 0 131

Дом и сад
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как убрать мелкие осколки разбившегося зеркала: простой прием

Разбитое зеркало может привести к неприятностям, так как острые осколки представляют опасность. Большую часть стекол можно собрать щеткой, но мы расскажем, как эффективно убрать мелкие осколки.

 

Предлагаем воспользоваться проверенным методом, который передавался из поколения в поколение. Вам понадобится кусочек пластилина. Если его нет, подойдет тесто для лепки.

Сначала хорошенько разомните массу в руках, чтобы она стала мягкой и податливой. Затем приложите ее к месту, где рассыпались осколки. Маленькие кусочки стекла "впечатаются" в пластилин.

Если осколков слишком много, можно слегка смять пластилин, чтобы собранные осколки оказались в центре лепешки. Делайте это аккуратно, чтобы не пораниться. После того как вы соберете все осколки, пройдите обработанное место пылесосом, чтобы убедиться, что ничего не осталось на поверхности.

Не забудьте выбросить пластилин после сбора стекол, так как для дальнейшего использования он опасен!

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