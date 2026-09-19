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Как удалить пятна с пуховика 0 90

Дом и сад
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как удалить пятна с пуховика

Иногда пуховик остается нечищенным до весны. Рассмотрим, как с помощью доступных средств избавиться от пятен на пуховых изделиях.

 

Малозаметные пятна

Нанесите несколько капель средства для мытья посуды на чистую тряпочку и аккуратно протрите загрязнение. Затем возьмите другую влажную тряпочку и снова протрите пятно, после чего высушите обработанный участок.

Жирные пятна

Сначала разогрейте пятно на пару, затем капните немного бензина на тряпочку и аккуратно протрите пятно. После этого посыпьте обработанное место содой или порошковым мелом, оставьте на 1-2 минуты, а затем вытряхните пуховик.

Универсальное средство

Если у вас есть время и вы не уверены в характере пятен, можно приготовить универсальный пятновыводитель. Для этого смешайте немного нашатырного спирта с водой и добавьте средство для мытья посуды. Тщательно перемешайте до образования густой пены и обработайте этой пеной загрязненные участки ткани.

Стеклоочиститель

Нанесите средство для мытья окон на загрязнение. Остатки грязи удалите с помощью сухой губки или салфетки.

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