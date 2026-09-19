Практически каждый огородник хочет порадовать себя и своих близких не только спелыми и сочными плодами, но и ароматными зимними заготовками.

Обычно помидоры занимают значительный участок. После сбора урожая опытные огородники стремятся улучшить состояние почвы, чтобы в следующем году снова получить качественный урожай.

Что же высадить на грядках после томатов?

В этом случае отлично подойдут сидераты. Они способны улучшить состояние почвы и насытить её полезными микроэлементами.

Какое растение станет лучшим сидератом после томатов?

Опытные дачники знают ответ на этот вопрос. «Томатным» сидератом обычно называют белую фасоль. Именно эту культуру рекомендуется высаживать после сбора овощей.

Фасоль хорошо обеззараживает и восстанавливает землю. Ростки можно быстро и легко убрать, но урожай в следующем году будет богатым.