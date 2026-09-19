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Пять способов защитить участок от паутинного клеща 0 20

Дом и сад
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять способов защитить участок от паутинного клеща

Паутинные клещи живут колониями и питаются соком растений, что приводит к их медленной гибели. Рассмотрим, как бороться с этими вредителями и почему важно действовать совместно.

 

Если в вашем саду все в порядке, вредитель может прийти к вам из соседнего участка. Поэтому необходимо быть внимательным и принимать меры, даже если это не борьба, а профилактика.

Это насекомое настолько мелкое, что единственным признаком его появления является тонкая паутина, которая выглядит как сплошная нить, а не кружевная, как у обычных пауков.

Существует пять агротехнических приемов, которые помогут избавиться от паразита: химические средства, биопрепараты, народные методы и физическое удаление зараженных растений.

Осень хороша тем, что урожай уже собран, и с вредителями можно действовать более решительно.

Первый шаг

Уберите порядок в саду. Сожгите опавшую листву, обрежьте пораженные ветки деревьев и побеги кустов. Удаляйте ботву с корнем, а гнилые плоды не рассматривайте как органическое удобрение.

Второй шаг

Если использование химических средств вас беспокоит, попробуйте биопрепараты, такие как «Акарин», «Фитоверм», «Битоксибациллин». Хотя в период вегетации и плодоношения эти средства имеют свои недостатки, сейчас, когда урожай собран, повторная обработка каждые 7-10 дней может показаться излишней.

Третий шаг

Можно приготовить настой самостоятельно, смешав нашатырный спирт с водой в соотношении 1:10. Также подойдут настои чеснока (2 головки на 1 л воды) или луковой шелухи (100 г на 5 л воды).

Четвертый шаг

Однако лучше всего нанести серьезный удар по вредителю. Для этого можно использовать хлорную известь, а для закрытого грунта — серную шашку или такие «тяжелые» препараты, как «Аполло», «Антиклещ», «Омайт» и их аналоги.

Пятый шаг

После принятия необходимых мер следует засеять участок сидератами, которые не позволят паразиту обосноваться в почве. Клещ не переносит горчицу, редьку, рожь, овес, клевер, фасоль, горох и другие растения.

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