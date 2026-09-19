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Три растения, которые помогут избавиться от мышей на участке 0 68

Дом и сад
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три растения, которые помогут избавиться от мышей на участке

Проблема с грызунами на участке знакома многим. Однако некоторые растения могут сделать ваш участок менее привлекательным для них. Узнайте, какие культуры помогут в этом.

 

Полынь

Лекарственную полынь не стоит удалять, даже если никто не планирует ее высаживать. Это растение на протяжении многих столетий используется как натуральное средство для борьбы с различными вредителями. Сушеную полынь можно раскладывать возле нор грызунов или рядом с их проходами в дом.

Мята

Это популярное растение, которое можно использовать в кулинарии, для приготовления травяных чаев и домашней косметики. Однако мышам мята не нравится. Если высадить мяту на участке, грызуны перестанут навещать вас.

Кориандр

Рекомендуется высаживать кориандр в большом количестве. Эта пряность обладает ароматом, который не нравится грызунам. Кориандр можно посадить по периметру участка, чтобы «закрыть» мышам путь на вашу территорию.

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