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Что добавлять в лунку при посадке клубники осенью 0 73

Дом и сад
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что добавлять в лунку при посадке клубники осенью

Клубнику часто высаживают осенью, чтобы в следующем сезоне получить первый урожай ягод.

 

Для успешной посадки клубники осенью и увеличения плантации необходимо соблюдать несколько правил.

Выбор места

Клубника предпочитает солнечные участки, поэтому выбирайте место с максимальным освещением и минимальной тенью.

Почва

Клубника плохо растет на торфяных и глинистых грунтах, что приводит к слабым кустикам и маленьким кислым ягодам. Для ее успешного роста лучше всего подходит чернозем или суглинок.

Обработка

Перед посадкой подготовьте раствор купороса, растворив столовую ложку средства в литре воды. Замочите саженцы в этом растворе на 10 минут.

Что добавить в лунку?

Важно знать, какие компоненты следует добавить в посадочную лунку. Подготовьте смесь из:

1. Древесной золы – чайная ложка;

2. Суперфосфата – чайная ложка;

3. Перемолотой скорлупы яиц – чайная ложка;

4. Перегноя – горсть.

Добавление этих компонентов поможет клубнике лучше укорениться даже на менее подходящей почве и обеспечит более качественный урожай, что отразится на размере и вкусе ягод.

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