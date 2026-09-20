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Эти удобрения не стоит использовать осенью: советы по экономии времени и денег 0 90

Дом и сад
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Огород

Осень — это время для внесения навоза, перегноя и других органических удобрений. Однако многие современные дачники предпочитают минеральные добавки.

 

Минеральные удобрения просты в использовании, их дозировку легко рассчитать, и они не требуют значительных финансовых затрат, если их вносить своевременно и правильно.

Основное внимание осенью следует уделять внесению фосфорно-калийных удобрений, которые вносят под перекопку. Остальные добавки вносить нецелесообразно.

Что не стоит удобрять

Осенью не имеет смысла вносить азотные удобрения. Поэтому аммиачную селитру, карбамид, сульфат аммония, нитроаммофоску и другие подобные удобрения лучше отложить на хранение, как рекомендует производитель.

Почему нельзя вносить азот

Внесенный осенью азот в виде натриевой, калиевой или кальциевой селитры может уйти глубоко в почву к весне, и корневая система растений не сможет его достать.

Это происходит из-за обильных осадков в осенне-зимний период и ранней весной.

Если внести азот в аммонийной форме (например, сульфаты, сульфиды, карбонат аммония и т. д.), то существует вероятность, что к весне от него тоже не останется следов. Азот может испаряться и превращаться в форму, недоступную для растений.

Когда вносить азот

Лучше всего вносить азот дозировано, индивидуально — при посадке под каждое растение и не позже первой половины сезона.

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