Многие дачники любят отдыхать за чашкой чая после работы на участке.

Некоторые дачники используют чайные пакетики для приготовления напитка, а затем выбрасывают их в мусорное ведро после заваривания.

Однако лишь 1 % из них знает, что использованные чайные пакетики можно применять в садово-огородных делах.

Компост

Чайные пакетики часто добавляют в компостную яму, где они приносят много пользы. Эти отходы помогают насыщать удобрение полезными элементами. Важно помнить, что чай должен быть без сахара, иначе это может привлечь муравьев на участок.

Удобрение для растений

Использованный чай можно применять напрямую. Для этого содержимое пакетиков просушивают и рассыпают на грядках или под корень кустов и деревьев. Заварка привлекает дождевых червей, которые эффективно рыхлят почву.

Для цветов

На листьях комнатных декоративных растений оседает пыль, которую периодически нужно протирать, чтобы цветы лучше поглощали свет и производили кислород. Использованные чайные пакетики можно использовать для протирания листьев растений.