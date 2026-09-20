Уход за малиной в первой половине осени важен для получения хорошего урожая в следующем году.

Многие садоводы ошибочно пренебрегают уходом за малиной осенью, а затем удивляются, почему ягоды становятся мельче или теряют сладость.

Ключевым моментом является внесение подкормки в сентябре, которая обеспечит малину необходимыми питательными веществами и создаст прочный фундамент для высокой урожайности в следующем году.

Подкормка для малины

Удобрения вносят только после обрезки, ведь первым делом с малиной осенью нужно удалить старые и больные побеги. Кусты можно подкормить одним из двух составов:

1. 40 г сульфата калия на 1 квадратный метр.

2. 30 г калимагнезии и 50 г суперфосфата на 1 квадратный метр.

Как вносить

Лучше всего вносить удобрения перед дождем. Гранулы рассыпают по малиннику и слегка заделывают в почву. При этом нужно быть осторожным, чтобы не повредить корневую систему растений, которая расположена неглубоко.

Сидераты для малины

Некоторые садоводы не ограничиваются только подкормками, а дополнительно сажают сидераты, например, горчицу, которую скашивают поздней осенью. После перегнивания малина получит дополнительное питание и быстро пойдет в рост.