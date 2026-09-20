В сентябре, помимо сбора урожая, каждый дачник найдет множество дел на своем участке.

Прежде всего, стоит обратить внимание на помидоры. С наступлением холодов возрастает риск возникновения фитофторы, поэтому с кустов томатов необходимо убрать все плоды, даже если они еще зеленые.

После этого специалисты в агрономии рекомендуют обработать ботву томатов фунгицидами и убрать ее с участка.

Если же томаты растут в теплице, не забывайте удалять пасынки и отработанные листья.

Кроме того, проведите обработку по мульче, чтобы защитить растения от грибковых заболеваний. Мульчирующий материал можно убрать, а пустующие грядки заполнить сидеративными растениями.

Сидераты стоит высевать не только после томатов, но и на всех «проплешинах», образовавшихся в огороде.

Если вы заметили на растительных остатках признаки заболеваний, лучше их утилизировать. Если растения здоровы, используйте их для приготовления компоста или зеленой бродиловки.

Тем не менее, даже в этом случае не стоит отказываться от биопрепаратов, чтобы быть уверенными в отсутствии случайно прицепившихся заболеваний.