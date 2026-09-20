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Почему свекла может быть горькой: основные причины плохого урожая 0 36

Дом и сад
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему свекла может быть горькой: основные причины плохого урожая

Иногда богатый урожай свеклы не приносит радости огороднику, который трудился над его выращиванием.

 

Причина может заключаться в том, что корнеплоды получились не просто несладкими, а даже горькими.

К сожалению, у этого явления есть множество причин. Полезно ознакомиться с ними, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

Первый и, возможно, самый важный фактор — это некачественный посадочный материал.

Кроме того, на вкус овоща может повлиять дефицит влаги. Если во время формирования корнеплодов растение испытывало нехватку воды, то они, как правило, получаются сухими и горьковатыми.

Вкус плодов также зависит от подкормок. В начале вегетационного периода культура требует внесения азота, а с середины вегетации свекла нуждается в калии и фосфоре.

Недостаточная сахаристость может быть следствием загущенных посевов. В таких условиях растения вынуждены конкурировать за питательные вещества.

Наконец, стоит задуматься, не слишком ли поздно вы извлекли свеклу из земли? Из-за несвоевременной уборки плоды становятся менее сладкими, жестковатыми и волокнистыми.

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