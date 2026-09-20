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Подкормка плодовых деревьев и кустарников осенью для богатого урожая 0 9

Дом и сад
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Яблоня

Садоводы осенью подкармливают и обрабатывают плодовые деревья и кустарники для защиты от болезней и обеспечения хорошего урожая в будущем.

 

Опытные садоводы составили список основных работ в саду, которые следует выполнить в начале осени.

Обработка от болезней

Для этой процедуры необходимо подготовить опрыскиватель и специальный раствор. Его готовят из извести (100 г на 5 литров воды) и медного купороса (100 г на 5 литров воды).

Компоненты смешивают, заливают в опрыскиватель и обрабатывают деревья и кустарники.

Подкормка

Следующая важная задача — заложить основу для богатого урожая в следующем сезоне. Осенью многолетние растения готовятся не только к зимовке, но и к будущему плодоношению.

Стимулировать эти процессы можно с помощью подкормки, которую вносят под корень. В 10 литрах воды смешивают по 1 столовой ложке монокалий фосфата, сульфата магния и лимонной кислоты.

Компоненты тщательно перемешивают и поливают деревья и кустарники под корень.

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