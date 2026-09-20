С помощью этого простого метода свежий зеленый лук можно выращивать в домашних условиях круглый год.

Преимущество данного метода заключается в его простоте и быстром результате — всего за три недели.

Что потребуется?

1. Плотные полиэтиленовые пакеты или обычные пластиковые контейнеры.

2. Почва, мох, опилки или даже туалетная бумага. Один из этих материалов используется в качестве грунта. Главное, чтобы выбранный вариант хорошо удерживал влагу.

Процесс посадки

Пакеты или контейнеры заполняют влажным грунтом, в который помещают небольшие луковицы. Огородники рекомендуют перед посадкой срезать верхушки луковиц на 1-2 см. Накрывать или завязывать не нужно — воздух должен свободно циркулировать.

Луковицы можно предварительно замочить в воде. Это позволит собрать зелень на 2-3 дня раньше. Для профилактики плесени грунт опрыскивают раствором марганцовки.

Таким образом, зелень можно срезать в среднем через 14-21 день. Все зависит от качества посадочного материала, условий и соблюдения правил посадки. Однако даже при некоторых нарушениях урожай зелени будет обеспечен.