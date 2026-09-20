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Самые дорогие орхидеи в мире: удивительная стоимость цветов 0 161

Дом и сад
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орхидея

Орхидеи не относятся к дешевым растениям, но каждый может позволить себе экзотический цветок при желании.

 

Однако это правило не всегда справедливо.

Некоторые виды орхидей стоят целое состояние. Какие сорта считаются наиболее ценными?

Шеньчжэнь Нонгке

Этот вид орхидеи был выведен специалистами из Китая. Селекционеры добились уникальных цветовых сочетаний, благодаря которым растение выглядит особенно эффектно.

Примерно 17 лет назад редкий цветок был продан коллекционеру за сумму, превышающую двести тысяч долларов.

Интересный факт: за орхидеей нужно правильно ухаживать в течение нескольких лет, чтобы увидеть ее первое цветение.

"Золото Кинабалу"

Этот вид орхидей произрастает только на одном из малайзийских островов. В естественной среде обитания этот цветок больше нигде не найти.

Из-за своей красоты и редкости ботанические сады по всему миру стремятся приобрести этот уникальный цветок.

Данный вид орхидеи обойдется ценителям прекрасного примерно в пять тысяч долларов. Интересный факт: "Золото Кинабалу" нужно выращивать в течение 15 лет, чтобы увидеть его первое цветение.

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