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Агроном объясняет, как правильно замораживать ягоды и овощи 0 33

Дом и сад
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агроном объясняет, как правильно замораживать ягоды и овощи

Осень ассоциируется со сбором урожая и заготовками на зиму. Агроном Октябрина Ганичкина делится советами по правильной заморозке фруктов, ягод и овощей.

 

По словам специалиста, любые сочные ягоды, такие как клубника, смородина, виноград, малина, голубика и черника, можно замораживать целиком. Их необходимо промыть, откинуть на дуршлаг и подсушить. Затем плоды следует разместить в морозилке на поддонах.

Яблоки, груши и другие крупные фрукты лучше измельчить перед заморозкой и погрузить на 20 минут в подкисленную воду. Эта процедура поможет избежать потемнения мякоти, отметила Ганичкина.

Агроном также добавила, что овощи перед заморозкой нужно очищать. Наилучшие свойства сохраняют морковь, кабачки и капуста различных видов.

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