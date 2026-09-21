Осень ассоциируется со сбором урожая и заготовками на зиму. Агроном Октябрина Ганичкина делится советами по правильной заморозке фруктов, ягод и овощей.

По словам специалиста, любые сочные ягоды, такие как клубника, смородина, виноград, малина, голубика и черника, можно замораживать целиком. Их необходимо промыть, откинуть на дуршлаг и подсушить. Затем плоды следует разместить в морозилке на поддонах.

Яблоки, груши и другие крупные фрукты лучше измельчить перед заморозкой и погрузить на 20 минут в подкисленную воду. Эта процедура поможет избежать потемнения мякоти, отметила Ганичкина.

Агроном также добавила, что овощи перед заморозкой нужно очищать. Наилучшие свойства сохраняют морковь, кабачки и капуста различных видов.