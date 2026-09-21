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Четыре причины использовать соду во время стирки: советы для хозяйств 0 272

Дом и сад
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Четыре причины использовать соду во время стирки: советы для хозяйств

Мудрые хозяйки используют различные средства во время стирки, включая соль, хозяйственное мыло, уксус и соду.

 

Сода помогает решить множество проблем, которые обычно требуют дорогих и качественных стиральных порошков.

Причина первая

Добавление полстакана пищевой соды во время полоскания делает белье мягче, даже без кондиционера. Это особенно полезно для стирки колючих тканей, которые могут не нравиться детям.

Причина вторая

Если порошок образует слишком много пены, что может негативно сказаться на работе стиральной машины, сода поможет. Ее можно смешать с порошком и добавить в отсек для порошка или барабан. Сода не только уменьшает количество пены, но и улучшает качество стирки.

Причина третья

При использовании хлорного отбеливателя добавление соды также будет полезным. На полстакана отбеливателя достаточно 2 чайных ложек соды. Это поможет избавиться от запаха хлорки и пятен после стирки.

Причина четвертая

Для людей с аллергией сода может снизить риск аллергических реакций на порошки и другие средства бытовой химии. Она также подходит для полосканий вещей маленьких детей.

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