Проблемы с мобильной связью могут возникать по нескольким причинам.
В этой статье мы объясним, что делать, если ваш смартфон внезапно перестал ловить сеть.
Первым шагом стоит переподключить устройство к мобильной сети. Это можно сделать, просто включив и выключив «режим полета».
Также попробуйте изменить тип сети, переключившись, например, с 4G на 3G.
Если вы находитесь за городом, выйдите на открытую местность или поднимитесь на возвышенность.
Если ни один из этих способов не помог, возможно, проблема в сим-карте или неисправности устройства.
Проверить это можно, установив сим-карту в другой слот или телефон, а в свой телефон вставив другую сим-карту.
Если связь пропадает в городе, стоит задуматься о смене мобильного оператора.
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