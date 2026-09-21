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Что делать, если смартфон плохо ловит сеть 1 243

Дом и сад
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что делать, если смартфон плохо ловит сеть

Проблемы с мобильной связью могут возникать по нескольким причинам.

 

В этой статье мы объясним, что делать, если ваш смартфон внезапно перестал ловить сеть.

Первым шагом стоит переподключить устройство к мобильной сети. Это можно сделать, просто включив и выключив «режим полета».

Также попробуйте изменить тип сети, переключившись, например, с 4G на 3G.

Если вы находитесь за городом, выйдите на открытую местность или поднимитесь на возвышенность.

Если ни один из этих способов не помог, возможно, проблема в сим-карте или неисправности устройства.

Проверить это можно, установив сим-карту в другой слот или телефон, а в свой телефон вставив другую сим-карту.

Если связь пропадает в городе, стоит задуматься о смене мобильного оператора.

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