Эффективность уборки и затраченное время зависят от порядка выполнения действий.

Если начать уборку с «неправильного» места, процесс может затянуться, и результат будет не таким, как ожидалось.

При уборке в гостиной, спальне или на кухне важно следовать простому правилу - «Сверху вниз».

Это означает, что сначала нужно убрать паутину с потолка, затем протереть поверхности самой высокой мебели, постепенно «спускаясь» вниз.

Мыть пол и пылесосить ковёр следует на завершающем этапе уборки.

Почему важно начинать сверху?

Сначала протираем поверхность шкафа, затем - комоды и столы, и только в конце - пол.

Такой порядок позволяет убрать всю пыль и загрязнения, которые могли оказаться на полу в процессе протирания мебели.

Если начать уборку «снизу», то чистые поверхности быстро загрязнятся снова.

Следуя правилу «Сверху вниз», уборка будет выполнена быстрее, так как не придется мыть что-либо повторно, и результат будет удовлетворительным.