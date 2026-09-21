Многие хозяйки сталкиваются с трудностями при мытье сосудов с узким горлышком.
Мыть вазы и графины с узким горлышком бывает сложно. Причина в том, что кисть руки не может пройти внутрь.
Существуют специальные инструменты для очистки ёмкостей, например, бутылочные ёршики. Однако многим хозяйкам этот вариант не подходит, и вернуть вазе чистоту оказывается непросто.
Не стоит расстраиваться. Вазу с узким горлышком можно легко очистить без сложных приспособлений.
В чём заключается хитрость
Наши бабушки использовали следующий метод: сначала они наполняли грязный сосуд тёплой водой, а затем добавляли одно простое средство.
Это яичная скорлупа, которую обычно выбрасывают. Лучше, если она будет в виде мелких частичек.
Наполненную вазу нужно хорошенько потрясти, предварительно прикрыв горлышко ладонью.
В результате этой простой процедуры загрязнения на внутренних стенках вазы будут удалены. После использования яичной скорлупы сосуд следует хорошо промыть.
Оставить комментарий