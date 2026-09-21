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Как очистить вазу с узким горлышком: бабушкина хитрость 0 388

Дом и сад
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как очистить вазу с узким горлышком: бабушкина хитрость

Многие хозяйки сталкиваются с трудностями при мытье сосудов с узким горлышком.

 

Мыть вазы и графины с узким горлышком бывает сложно. Причина в том, что кисть руки не может пройти внутрь.

Существуют специальные инструменты для очистки ёмкостей, например, бутылочные ёршики. Однако многим хозяйкам этот вариант не подходит, и вернуть вазе чистоту оказывается непросто.

Не стоит расстраиваться. Вазу с узким горлышком можно легко очистить без сложных приспособлений.

В чём заключается хитрость

Наши бабушки использовали следующий метод: сначала они наполняли грязный сосуд тёплой водой, а затем добавляли одно простое средство.

Это яичная скорлупа, которую обычно выбрасывают. Лучше, если она будет в виде мелких частичек.

Наполненную вазу нужно хорошенько потрясти, предварительно прикрыв горлышко ладонью.

В результате этой простой процедуры загрязнения на внутренних стенках вазы будут удалены. После использования яичной скорлупы сосуд следует хорошо промыть.

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