Этот метод можно легко реализовать в домашних условиях и он занимает всего 5-10 минут. Он позволяет удалить черные пятна, которые со временем появляются на золотых и серебряных изделиях.

Что понадобится

1. Теплая вода – 100-200 мл.

2. Соль – столовая ложка.

3. Сода – столовая ложка.

4. Средство для мытья посуды – столовая ложка.

5. Фольга – небольшой кусок.

Порядок действий

1. В небольшую посуду налейте теплую воду. Добавьте туда соль, соду и моющее средство, затем перемешайте компоненты.

2. Бросьте в воду кусок фольги, а затем положите изделия из золота. Также можно использовать и серебряные украшения.

3. Аккуратно перемешайте раствор и содержимое посуды, затем оставьте на 2-3 минуты.

4. Извлеките изделия из раствора, промойте их под обычной водой и просушите.

Таким простым способом можно вернуть блеск ювелирным украшениям, которые давно не чистились. Это особенно полезно, когда изделия внезапно понадобились.