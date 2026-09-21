Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как очистить золотые украшения в домашних условиях: советы ювелиров 0 349

Дом и сад
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как очистить золотые украшения в домашних условиях: советы ювелиров

Ювелиры поделились простым методом, который поможет вернуть блеск золотым украшениям.

 

Этот метод можно легко реализовать в домашних условиях и он занимает всего 5-10 минут. Он позволяет удалить черные пятна, которые со временем появляются на золотых и серебряных изделиях.

Что понадобится

1. Теплая вода – 100-200 мл.

2. Соль – столовая ложка.

3. Сода – столовая ложка.

4. Средство для мытья посуды – столовая ложка.

5. Фольга – небольшой кусок.

Порядок действий

1. В небольшую посуду налейте теплую воду. Добавьте туда соль, соду и моющее средство, затем перемешайте компоненты.

2. Бросьте в воду кусок фольги, а затем положите изделия из золота. Также можно использовать и серебряные украшения.

3. Аккуратно перемешайте раствор и содержимое посуды, затем оставьте на 2-3 минуты.

4. Извлеките изделия из раствора, промойте их под обычной водой и просушите.

Таким простым способом можно вернуть блеск ювелирным украшениям, которые давно не чистились. Это особенно полезно, когда изделия внезапно понадобились.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что делать, если смартфон плохо ловит сеть
Изображение к статье: Как вырастить базилик в любое время года на подоконнике
Изображение к статье: Агроном объясняет, как правильно замораживать ягоды и овощи
Изображение к статье: Лавровый лист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Коран
В мире
Изображение к статье: Акула Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Ринго Старр
Люблю!
Изображение к статье: Сейм Латвии
Политика
2
Изображение к статье: Valkas dome
Политика
1
Изображение к статье: дети под зонтом осенью
Наша Латвия
Изображение к статье: Коран
В мире
Изображение к статье: Акула Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Ринго Старр
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео