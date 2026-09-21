Многие дачники ошибочно считают, что после завершения плодоношения яблони не требуют ухода до весны.

Однако это не так. В сентябре молодые яблони нуждаются в подкормке, которая поможет им успешно перезимовать и начать активный рост в следующем сезоне.

Чем подкормить?

За 3-4 недели до наступления холодов яблони следует удобрять питательным составом, состоящим из суперфосфата, сульфата калия и калимагнезии. Рекомендуется использовать по 1 столовой ложке каждого компонента.

Полученную смесь нужно равномерно распределить по приствольному кругу дерева, а затем мульчировать слоем перегноя. Чтобы удобрение быстрее начало действовать, необходимо полить растения, выделив на каждое дерево по 10 литров воды.

После выполнения всех этих процедур подкормка впитается в почву, и яблони встретят зиму «сытыми», что поможет им перенести даже самые суровые холода.