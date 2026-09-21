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Как вырастить базилик в любое время года на подоконнике 0 139

Дом и сад
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вырастить базилик в любое время года на подоконнике

Выращивание свежей зелени не требует ожидания теплого времени года — такую грядку можно разместить на подоконнике.

 

Выращивать можно укроп, петрушку, зеленый лук и другие травы, такие как базилик. Рассмотрим, как вырастить эту ароматную зелень.

Сорт

На подоконнике хорошо себя чувствуют мелколистные сорта, такие как Гвоздичный аромат и Маркиз. Можно вырастить куст из отростков или посеять семена.

В чем растить

Можно использовать ящики, но лучше сразу посадить базилик в цветочные горшки, так как подросшую рассаду все равно придется рассаживать, ведь даже мелколистные сорта могут вырасти в большие кусты.

Почва

Можно взять землю из огорода, но тогда нужно позаботиться об удобрениях (универсальные для овощных). Чтобы всходы появились быстро, семена высевают не глубже чем на сантиметр, с интервалом 7-10 см. Рыхлить грунт следует, когда всходы достигнут 5 см, один раз в 2-3 дня.

Полив

Поливать базилик достаточно один раз в сутки по утрам. Обильное орошение исключается, так как культура предпочитает умеренно влажную почву. Если земля пересыхает быстро, можно увеличить частоту полива до двух раз в день (утром и в обед, но не вечером).

Температура

Растению комфортно при температуре 25 градусов. Если вы решите выращивать базилик на утепленном балконе, в холодное время года желательно предусмотреть укрытие.

Болезни

Даже в условиях квартиры базилик может поразить серая плесень и фузариоз. Это случается редко, но профилактика не помешает. Для этого исключите чрезмерный полив и своевременно удаляйте поврежденные части.

Секрет аромата

Чтобы базилик был ароматным, необходимо удалять цветоносы.

Следуя этим простым советам, вы сможете выращивать базилик на подоконнике круглый год.

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Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
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