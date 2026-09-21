При осенней посадке овощей морковь следует сажать за две недели до наступления морозов, а свеклу — в ноябре.

При посадке моркови важно учитывать погодные условия, чтобы семена не начали прорастать из-за тепла и не погибли от холода.

Опытные садоводы ориентируются на температуру около 3 градусов по Цельсию. Когда такая температура станет стабильной, можно начинать сеять морковь, пояснил эксперт.

При этом рекомендуется увеличить расход семян на 20%, чтобы компенсировать возможные потери. Семена следует сажать на расстоянии двух сантиметров друг от друга на глубину 2,5 сантиметра.

Что касается свеклы, для осенней посадки подходят только морозостойкие сорта. Между семенами необходимо оставлять 10 сантиметров, а между рядами — 20 сантиметров. Глубина посадки должна составлять около 2 сантиметров. Площадь посадки рекомендуется накрыть слоем соломы или лапника высотой 4 сантиметра.