Многие огородники считают, что под зиму сажают только чеснок.
На самом деле, дачники могут сеять гораздо больше культур, чем они думают.
Какие культуры можно посеять
После чеснока в список популярных растений входят:
морковь;
свекла;
редис;
дайкон;
репа;
редька;
брюква.
Преимущество заключается в том, что первый урожай редиски можно собрать в конце апреля, а морковь будет готова к выкапыванию в конце мая.
При выборе семян свеклы важно обращать внимание на подзимние сорта, иначе мороз может повредить растения.
Огородники также не забывают о зелени и травах, которые можно использовать для заваривания чая:
петрушка;
кинза;
укроп;
кориандр;
щавель;
салаты;
чабрец;
мята.
Глубокой осенью можно сажать лук, который хорошо перезимует и порадует сочной зеленью весной. Однако стоит помнить, что для этого нужно использовать самый мелкий севок, так как крупные и средние луковицы не подойдут.
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