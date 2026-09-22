Многие огородники считают, что под зиму сажают только чеснок.

На самом деле, дачники могут сеять гораздо больше культур, чем они думают.

Какие культуры можно посеять

После чеснока в список популярных растений входят:

морковь;

свекла;

редис;

дайкон;

репа;

редька;

брюква.

Преимущество заключается в том, что первый урожай редиски можно собрать в конце апреля, а морковь будет готова к выкапыванию в конце мая.

При выборе семян свеклы важно обращать внимание на подзимние сорта, иначе мороз может повредить растения.

Огородники также не забывают о зелени и травах, которые можно использовать для заваривания чая:

петрушка;

кинза;

укроп;

кориандр;

щавель;

салаты;

чабрец;

мята.

Глубокой осенью можно сажать лук, который хорошо перезимует и порадует сочной зеленью весной. Однако стоит помнить, что для этого нужно использовать самый мелкий севок, так как крупные и средние луковицы не подойдут.