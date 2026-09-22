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Какие растения можно сеять под зиму 0 191

Дом и сад
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие растения можно сеять под зиму

Многие огородники считают, что под зиму сажают только чеснок.

 

На самом деле, дачники могут сеять гораздо больше культур, чем они думают.

Какие культуры можно посеять

После чеснока в список популярных растений входят:

морковь;
свекла;
редис;
дайкон;
репа;
редька;
брюква.

Преимущество заключается в том, что первый урожай редиски можно собрать в конце апреля, а морковь будет готова к выкапыванию в конце мая.

При выборе семян свеклы важно обращать внимание на подзимние сорта, иначе мороз может повредить растения.

Огородники также не забывают о зелени и травах, которые можно использовать для заваривания чая:

петрушка;
кинза;
укроп;
кориандр;
щавель;
салаты;
чабрец;
мята.

Глубокой осенью можно сажать лук, который хорошо перезимует и порадует сочной зеленью весной. Однако стоит помнить, что для этого нужно использовать самый мелкий севок, так как крупные и средние луковицы не подойдут.

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