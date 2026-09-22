Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять распространенных ошибок при обрезке смородины осенью 0 302

Дом и сад
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять распространенных ошибок при обрезке смородины осенью

Осенью садоводы обрезают смородину, чтобы весной растения начали активно расти и давали хороший урожай.

 

Однако процесс обрезки может быть сопряжен с ошибками, которые негативно сказываются на кустах. Недочеты в этом процессе могут привести к значительному снижению урожайности.

1. Часто дачники оставляют срезанные побеги на теплых грядках в качестве удобрения. Эксперты не рекомендуют так поступать, так как смородина подвержена грибковым заболеваниям, которые могут перейти на другие культуры.

2. Некоторые садоводы боятся проводить радикальную обрезку, чтобы не повредить растения. Это оправдано, если кусты здоровы. Однако, если смородина больна, радикальная обрезка может остановить распространение болезни.

3. Ошибочно оставляют старые, но толстые побеги, полагая, что они все еще могут приносить хороший урожай. На самом деле, такие ветки уже прошли пик плодоношения, и ягоды на них становятся мельче и кислее.

4. Некоторые садоводы путают волчки с однолетними побегами и оставляют их. Волчки не приносят урожай, но забирают ресурсы у куста. Однолетние побеги, напротив, имеют потенциал для хорошего плодоношения.

Как отличить: волчки растут не из корня, а от материнского побега, в то время как однолетние побеги начинаются под землей.

5. Осенью удобно удалять клещевые почки, которые легко заметить после опадания листвы. Они крупнее обычных, набухшие и слегка вытянутые. Их необходимо удалять, так как они не дадут ни цветов, ни кисточек. Весной и летом это будет уже поздно, так как вредители успеют распространиться по кустам.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как очистить золотые украшения в домашних условиях: советы ювелиров
Изображение к статье: Как эффективно начать уборку в комнате
Изображение к статье: Как правильно подкормить молодые яблони осенью для успешной зимовки
Изображение к статье: Что делать, если смартфон плохо ловит сеть

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Проект Рижской филармонии
Политика
Изображение к статье: Тыквенные семечки
Люблю!
Изображение к статье: Елизавета Дудник
ЧП и криминал
Изображение к статье: В Юрмале открылся новый ресторан «Jūras Pērle»
Наша Латвия
Изображение к статье: зерно
Политика
Изображение к статье: Омбудсмен Латвии Карина Палкова
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Проект Рижской филармонии
Политика
Изображение к статье: Тыквенные семечки
Люблю!
Изображение к статье: Елизавета Дудник
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео