Однако процесс обрезки может быть сопряжен с ошибками, которые негативно сказываются на кустах. Недочеты в этом процессе могут привести к значительному снижению урожайности.

1. Часто дачники оставляют срезанные побеги на теплых грядках в качестве удобрения. Эксперты не рекомендуют так поступать, так как смородина подвержена грибковым заболеваниям, которые могут перейти на другие культуры.

2. Некоторые садоводы боятся проводить радикальную обрезку, чтобы не повредить растения. Это оправдано, если кусты здоровы. Однако, если смородина больна, радикальная обрезка может остановить распространение болезни.

3. Ошибочно оставляют старые, но толстые побеги, полагая, что они все еще могут приносить хороший урожай. На самом деле, такие ветки уже прошли пик плодоношения, и ягоды на них становятся мельче и кислее.

4. Некоторые садоводы путают волчки с однолетними побегами и оставляют их. Волчки не приносят урожай, но забирают ресурсы у куста. Однолетние побеги, напротив, имеют потенциал для хорошего плодоношения.

Как отличить: волчки растут не из корня, а от материнского побега, в то время как однолетние побеги начинаются под землей.

5. Осенью удобно удалять клещевые почки, которые легко заметить после опадания листвы. Они крупнее обычных, набухшие и слегка вытянутые. Их необходимо удалять, так как они не дадут ни цветов, ни кисточек. Весной и летом это будет уже поздно, так как вредители успеют распространиться по кустам.