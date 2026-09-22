Осенью требуется внимание не только к плодовым и ягодным культурам, но и к цветам.
В сентябре цветоводы выполняют три основных действия, которые помогают защитить розы от болезней и обеспечить их пышное цветение в следующем сезоне.
Удаление бутонов
Необходимо удалять увядающие и отмирающие цветы. Однако есть небольшая хитрость: оставьте один цветок, чтобы образовалась семенная коробочка. Это станет сигналом для куста, что пора готовиться к зиме.
Обрезку роз осенью не рекомендуется проводить. Если это сделать, растение начнет активно наращивать зелень перед зимой, что может быть опасно.
Подкормка
Монокалийфосфат является отличным осенним удобрением для роз. Чайную ложку с горкой растворяют в 3 литрах воды.
Полученный раствор выливают под корень каждого куста. Цветоводы советуют вносить такое удобрение раз в 7 дней, так как важно, чтобы побеги успели вызреть в сентябре.
Обработка
Болезни и вредители могут появиться в самый неожиданный момент, поэтому важно заранее предотвратить их появление. Для этого проводят обработку.
Используется раствор железного купороса. На ведро воды добавляют 400 г вещества. Средство тщательно размешивают, а затем опрыскивают кусты.
Оставить комментарий