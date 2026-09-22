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Уход за розами осенью: как предотвратить болезни и обеспечить пышное цветение 0 88

Дом и сад
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Розы

Осенью требуется внимание не только к плодовым и ягодным культурам, но и к цветам.

 

В сентябре цветоводы выполняют три основных действия, которые помогают защитить розы от болезней и обеспечить их пышное цветение в следующем сезоне.

Удаление бутонов

Необходимо удалять увядающие и отмирающие цветы. Однако есть небольшая хитрость: оставьте один цветок, чтобы образовалась семенная коробочка. Это станет сигналом для куста, что пора готовиться к зиме.

Обрезку роз осенью не рекомендуется проводить. Если это сделать, растение начнет активно наращивать зелень перед зимой, что может быть опасно.

Подкормка

Монокалийфосфат является отличным осенним удобрением для роз. Чайную ложку с горкой растворяют в 3 литрах воды.

Полученный раствор выливают под корень каждого куста. Цветоводы советуют вносить такое удобрение раз в 7 дней, так как важно, чтобы побеги успели вызреть в сентябре.

Обработка

Болезни и вредители могут появиться в самый неожиданный момент, поэтому важно заранее предотвратить их появление. Для этого проводят обработку.

Используется раствор железного купороса. На ведро воды добавляют 400 г вещества. Средство тщательно размешивают, а затем опрыскивают кусты.

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