Любители домашнего уюта начали массово класть сухие лавровые листья прямо в горшки с комнатными растениями. Обычная пряность из кухни оказалась неожиданным помощником в уходе за зелеными любимцами. Об этом пишет портал Gardening Know How.

Как выяснилось, всё дело в специфическом и резком запахе пряности. В листьях лавра содержатся особые эфирные масла, в частности цинеол и эвкалиптол. Именно эти природные вещества создают аромат, который очень не по душе непрошеным гостям. Благодаря пахучим соединениям пряность работает как натуральный барьер и отпугивает некоторых вредителей от горшков с растениями.

Специалисты советуют просто положить сухой листочек на грунт или слегка прикопать его, главное – не повредить корни растения.

Никаких настоев готовить не придётся, да и режим полива менять не нужно. Со временем листочек сам перегниёт, но полноценной подкормкой он не станет: питательных веществ в нём ничтожно мало.

Вместе с тем хозяек предостерегают от чрезмерного энтузиазма. Во-первых, лавр служит лишь средством профилактики и не поможет, если насекомые уже массово атаковали растение. Во-вторых, засыпать весь горшок специями не советуют, ведь слишком много органики на поверхности грунта в тесном пространстве только помешает дренажу и приведёт к лишней сырости.