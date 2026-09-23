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Как избавиться от ржавчины на противне 0 39

Дом и сад
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от ржавчины на противне

Ржавчина на противне - это нежелательное явление. Использовать такой металлический лист для выпечки не рекомендуется. Если выбрасывать его жалко, стоит вернуть ему чистоту.

 

Справиться с ржавчиной можно не только с помощью химических средств! Домашние доступные средства, такие как соль и сало, также помогут в этом.

Для начала посыпьте загрязнённый противень солью и оставьте на 15 минут. Затем протрите металлический лист кусочком сала. В завершение уберите остатки чистящих компонентов бумажной салфеткой.

Теперь на очищенный противень можно смело выкладывать еду, а само изделие - отправлять в духовку.

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