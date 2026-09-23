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Как избавиться от запаха сигарет на одежде 0 108

Дом и сад
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сигаретный дым

Одежда из различных тканей может впитывать запахи, в том числе сигаретный дым. Существует простое средство, которое поможет избавиться от этого неприятного аромата.

 

Чтобы устранить запах табачного дыма, наполните пульверизатор небольшим количеством водки.

Распылите алкоголь на одежду, и вы удивитесь, как быстро исчезнет отталкивающий «аромат».

Хотя может показаться, что лучше пахнуть сигаретами, чем спиртным, это не так. Резкий запах спирта выветрится всего за несколько минут.

Этот метод также эффективен для удаления запахов еды или других посторонних ароматов, которые могут впитаться в одежду на работе или в общественном гардеробе.

Водку можно использовать и для устранения неприятных запахов из обуви.

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