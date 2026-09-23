Существует множество мнений о том, когда следует убирать морковь. Некоторые считают, что это можно делать в любое удобное время, но не позже середины октября. Другие выделяют определенные сроки, так как со временем корнеплоды могут твердеть, терять качество или даже загнивать.

Зрелость корнеплода можно определить по нижним листьям ботвы, которые начинают желтеть, когда подходит срок уборки. Не рекомендуется оставлять среднеспелые сорта в почве слишком долго, так как это негативно сказывается на их вкусовых качествах.

Уборку корнеплодов следует проводить только в хорошую погоду. Для извлечения короткой и средней моркови достаточно потянуть за основание ботвы. Длинные корнеплоды лучше выкапывать с помощью лопаты или вил.

Морковь чувствительна к механическим повреждениям, поэтому извлекать её нужно осторожно. Рекомендуется аккуратно подкопать, приподнять верхний слой земли и достать корнеплод, придерживая его за ботву. Повреждения могут привести к попаданию в овощи возбудителей гнили.

Сразу после уборки необходимо удалить ботву, но делать это следует осторожно. Для безопасного удаления используйте острый нож. Обрезать ботву нужно по линии спящих глазков или на 2 мм, убирая верхушку моркови. Если останется часть стебля, из него могут появиться отростки, что негативно скажется на качестве корнеплода — он станет сухим и волокнистым.