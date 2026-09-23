Зонт становится грязным от частого использования, особенно в осенний период. Поэтому его необходимо периодически стирать. В этой статье мы расскажем, как сделать это быстро и просто.

Сначала наполните ванну теплой, но не горячей водой. Поместите туда зонт в сложенном виде вместе с его чехлом. Убедитесь, что он не застегнут.

Для удаления особо загрязненных участков ткани используйте мыло и губку. После обработки оставьте зонт на некоторое время для отмокания.

Затем слейте воду и сполосните зонт чистой водой. Сложите его и повесьте для просушки.