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Как правильно вымыть зонт в домашних условиях 0 23

Дом и сад
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно вымыть зонт в домашних условиях

Зонт становится грязным от частого использования, особенно в осенний период. Поэтому его необходимо периодически стирать. В этой статье мы расскажем, как сделать это быстро и просто.

 

Сначала наполните ванну теплой, но не горячей водой. Поместите туда зонт в сложенном виде вместе с его чехлом. Убедитесь, что он не застегнут.

Для удаления особо загрязненных участков ткани используйте мыло и губку. После обработки оставьте зонт на некоторое время для отмокания.

Затем слейте воду и сполосните зонт чистой водой. Сложите его и повесьте для просушки.

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