Каждый родитель стремится обеспечить своему ребенку наилучшие условия для развития. Важно, чтобы дети умели сопереживать и заботиться, а общение с живой природой способствует этому. В данной статье мы расскажем, какие критерии учитывать при выборе растений для детской комнаты.

Растения должны быть полезными для здоровья и подходящими по размеру

Независимо от возраста ребенка, хлорофитум станет отличным выбором для совместного проживания. Он обогащает воздух кислородом и очищает его от токсичных веществ. Спатифиллум помогает улавливать споры плесени, увлажняя воздух и наполняя его тонким ароматом во время цветения. Лимон выделяет эфирные масла, которые обезвреживают воздух от бактерий и микробов, а также помогает сосредоточиться благодаря своим ярким плодам. Эти растения будут чувствовать себя комфортно в ярко освещенном уголке детской, но не под прямыми солнечными лучами.

Детям старше пяти лет подойдут растения, уход за которыми будет иметь образовательный характер

По мере взросления, покажите ребенку, что цветы — это живые существа. Поставьте на подоконник или подставку достаточно освещенное место для калатеи или оксалиса. Наблюдайте вместе, как эти растения складывают свои листья при смене дня и ночи. Также интересно будет понаблюдать за мимозой стыдливой, которая реагирует на прикосновения. Расскажите, что оксалис складывает свои листочки вечером и раскрывает их утром, приветствуя новый день.

С возрастом привлекайте ребенка к уходу за растениями. Попросите его помочь с пересадкой или даже самостоятельно вырастить растения на выбор: хавортии, гастерии, седумы, литопсы, эониумы, алоэ. Создайте композицию в одном кашпо, не ограничивая ребенка в его творческих порывах, даже если что-то пойдет не так.

Растения должны быть относительно простыми в выращивании и безопасными

Избегайте колючих растений и тех, у которых маленькие плоды, чтобы ребенок не подавился. Сок растений должен быть абсолютно безопасен. Не стоит выбирать фикусы эластика, молочаи и замиокулькас, так как их внутренние жидкости могут быть опасны.

Уход за растениями должен приносить детям радость

При выборе растения учитывайте уникальные интересы вашего ребенка — правильное растение может вызвать у него интерес на длительный период времени.