Повышенная кислотность почвы на участке является серьезной проблемой, с которой необходимо бороться. Рассмотрим, как это сделать.

Кислая почва не подходит для выращивания большинства культур. В ней активно размножаются различные микроорганизмы и патогенные бактерии. Кроме того, в кислой почве отсутствуют некоторые питательные вещества, необходимые растениям для нормального роста.

Как определить pH

Наиболее эффективный способ определить уровень кислотности почвы – обратиться в лабораторию. Также можно использовать специальный прибор pH-метр.

Доступным методом является использование лакмусовой бумажки. Для определения кислотности почвы нужно взять образец почвы с участка, растворить его в дистиллированной воде и поместить лакмусовую бумажку на 15 минут. Она окрасится в определенный цвет.

Сравнив цвет с таблицей, можно определить уровень кислотности почвы. Рекомендуется брать несколько проб с участка для более точного определения показателя pH.

Как снизить кислотность

Гашеная известь

Известняковые добавки следует вносить осенью при перекопке почвы. На 10 квадратных метров рекомендуется вносить 1 кг известняка. Если почва суглинистая или глинистая, норму можно увеличить в три раза. Этот материал имеет невысокую стоимость и, что важно, зимой известь нейтрализуется, что способствует снижению кислотности.

Доломитовая мука

Это неагрессивное вещество, которое подходит для внесения под перекопку. Рекомендуется добавлять доломитовую муку до минеральных удобрений, что улучшает усвояемость почвы.

Нормы внесения доломитовой муки:

При небольшой кислотности – около 300 г на квадратный метр.

При средней кислотности – 400 г на квадратный метр.

При повышенной кислотности – 500 г доломитовой муки и более.

Зола

Зола является универсальным материалом, однако подготовить необходимое количество золы может быть непросто. Важно помнить, что зола – это, прежде всего, удобрение. Она выполняет две функции, но не стоит ожидать значительного эффекта в снижении кислотности почвы, речь идет о профилактическом воздействии.