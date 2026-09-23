Осенью садоводы подкармливают смородину, крыжовник, малину, жимолость, голубику и плодовые деревья. Аналогичное мероприятие необходимо провести и для клубники. Садовой землянике также требуется подкормка перед холодами.

Подкормка состоит из трех компонентов: золы, сульфата калия и табачной пыли. Табачная пыль отпугивает вредителей и является природным инсектицидом. Кроме того, в ней содержится ряд питательных элементов.

Зола насыщает почву фосфором, а калий помогает раскислить грунт, так как клубника не переносит слишком кислую почву. Сульфат калия служит дополнительным источником питания, превращая смесь в мощную подкормку.

Для приготовления подкормки смешайте килограмм золы, полкило сульфата калия и 2 кг табачной пыли. На каждое растение выделяют по 2 столовые ложки смеси, которую вносят под куст.

Эта подкормка также подойдет для малины, смородины, крыжовника и жимолости.