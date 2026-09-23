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Почему свекла трескается 0 37

Дом и сад
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему свекла трескается

Огородники иногда сталкиваются с проблемой трескающейся свеклы. Этот дефект становится заметным только после сбора урожая и может ухудшить не только внешний вид, но и вкус корнеплодов. В некоторых случаях это приводит к загниванию свеклы на грядке, так как влага попадает в трещины, создавая идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов.

 

В этой статье мы расскажем о возможных причинах, приводящих к таким неприятным последствиям.

Во-первых, причиной трещин может стать переизбыток азотсодержащих удобрений. Если в почве слишком много азота, плоды развиваются слишком быстро, что и приводит к образованию трещин.

Чтобы предотвратить возникновение подобной ситуации, достаточно вносить азотные подкормки только в начале вегетационного периода.

Органические удобрения, такие как перепревший навоз и компост, следует добавлять осенью при перекапывании.

Во-вторых, трещины могут появиться, если сильно пересушенная земля внезапно заливается дождем или водой из лейки. Поэтому важно избегать резких переходов от недостатка влаги к избытку.

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