Рододендрон (или азалия) — это зимостойкий кустарник, который требует подготовки к зиме для пышного цветения в конце весны — начале лета.

При резких перепадах температур цветочные почки рододендрона могут погибнуть, что негативно скажется на цветении. Поэтому осенью важно защитить растение. Для этого необходимо мульчирование, влагозарядный полив и укрытие кустарника теплыми материалами.

Влагозарядный полив

Полив рододендрона необходим для предотвращения высыхания корней, так как морозы могут иссушить почву. Полив следует проводить перед мульчированием. Если август был сухим, полив должен быть умеренным. В дождливую осень лучше укрыть куст сверху, чтобы избежать переувлажнения корней, что может привести к грибковым заболеваниям.

После влагозарядного полива необходимо сделать водоотвод вокруг растения, чтобы излишки влаги могли уходить.

Для влагозарядного полива рекомендуется вылить по 2 ведра воды в течение 4 дней, чтобы обеспечить достаточную влажность корней и почвы.

Мульчирование корней

Корни рододендрона расположены близко к поверхности, поэтому их нужно утеплять. На зиму куст следует мульчировать плотным слоем, который сохранит тепло и защитит корни от промерзания.

Перед мульчированием почву не рыхлят, чтобы не повредить корни. Мульчировать прикорневой круг следует до начала заморозков.

Для мульчирования можно использовать смесь из хвои, сухих опилок и торфа или осенние опавшие листья. Однако не стоит брать листья, лежащие близко к земле, так как они могут быть заражены вредителями.

У молодых кустов, которым не более года, высота мульчи должна составлять не менее 15 см. Для кустов высотой до 2 м и старше двух лет требуется слой мульчи в 30 см. Если куст имеет широкую крону, то и прикорневая мульча должна быть широкой.

Обрезка перед зимой

Перед зимой рекомендуется провести легкую омолаживающую обрезку: удалить молодые листья, старые и поврежденные ветки, а также слишком длинные ветки, которые значительно превышают остальные.

После удаления толстых веток следует обработать пеньки обеззараживающей жидкостью. Перед обрезкой также нужно удалить семена с куста и все ветки, которые не цвели.

Укрывание

Рододендрон можно укрыть специальными коробочками из гофрированного картона или теплой ткани. Также подойдет агроволокно, которое пропускает воздух к кусту.

Можно создать пластиковые опоры вокруг куста и накрыть его укрывным полотном. Важно, чтобы материал дышал и пропускал воздух.

Каркас из прутьев или опор должен быть объемным, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха внутри. Иногда используют специальные конструкции из досок, которые закрывают куст от макушки до земли.

Вместе с мульчой укрытие поможет сохранить куст в тепле зимой и защитит цветущие почки и ветки от замерзания.