Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Польза поваренной соли для мытья полов 0 162

Дом и сад
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Соль

Поваренная соль часто используется в кулинарии как усилитель вкуса и консервант, но она также может быть полезна при уборке. Многие хозяйки добавляют 1-2 столовые ложки хлорида натрия в ведро с водой для мытья полов.

 

Растворенная в воде соль помогает легко удалить засохшие пятна и придаёт блеск напольным покрытиям. При этом соль безопасна для здоровья, и в воздух не выделяются химические пары.

Однако у этого метода есть и другая сторона, связанная с суевериями. Считается, что соль изгоняет негативную энергию из дома. Некоторые люди верят, что это помогает вернуть удачу, улучшить качество сна и снизить вероятность простудных заболеваний.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Осень – идеальное время для снижения кислотности почвы
Изображение к статье: Растения
Изображение к статье: Почему свекла трескается
Изображение к статье: Как правильно убирать морковь с грядки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Венеция
В мире
Изображение к статье: Ураган
В мире
Изображение к статье: Туман
Наша Латвия
Изображение к статье: танк
В мире
Изображение к статье: Побелка
Дом и сад
Изображение к статье: Сигаретный дым
Дом и сад
Изображение к статье: Венеция
В мире
Изображение к статье: Ураган
В мире
Изображение к статье: Туман
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео