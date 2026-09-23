Поваренная соль часто используется в кулинарии как усилитель вкуса и консервант, но она также может быть полезна при уборке. Многие хозяйки добавляют 1-2 столовые ложки хлорида натрия в ведро с водой для мытья полов.

Растворенная в воде соль помогает легко удалить засохшие пятна и придаёт блеск напольным покрытиям. При этом соль безопасна для здоровья, и в воздух не выделяются химические пары.

Однако у этого метода есть и другая сторона, связанная с суевериями. Считается, что соль изгоняет негативную энергию из дома. Некоторые люди верят, что это помогает вернуть удачу, улучшить качество сна и снизить вероятность простудных заболеваний.