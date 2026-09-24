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Как быстро и просто отмыть мутные крышки кастрюль и сковород 0 184

Дом и сад
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кастрюля

Стеклянные крышки со временем могут стать мутными из-за пятен жира и липкого налета. В этой статье мы расскажем, как быстро избавиться от этой проблемы с помощью домашних средств.

 

Для очистки крышек сделайте пасту из соды, стирального порошка и хозяйственного мыла. Нанесите полученную смесь на крышку и оставьте на полчаса. После этого загрязнения легко удалятся с помощью влажной губки. Труднодоступные места можно почистить старой зубной щеткой, а для более тщательной очистки ободка подойдут зубочистки.

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