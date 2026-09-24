Многие предпочитают стирать спортивную обувь в стиральной машине. Рассмотрим правила, которые помогут избежать порчи кроссовок.

Прежде всего, необходимо убрать с подошвы песок, мелкие камешки и другую грязь.

Важно внимательно осмотреть обувь, чтобы убедиться, что все швы и клеевые соединения в порядке.

Стельки желательно вынуть, чтобы процесс стирки был более эффективным.

Затем кроссовки следует поместить в специальный мешок для стирки. Это поможет избежать деформации и сохранить внешний вид обуви.

Далее важно правильно выбрать режим стирки. Рекомендуется использовать деликатный режим. Температура воды не должна превышать 40 градусов.

Что касается режима отжима, не следует устанавливать более 600 оборотов.

Не забывайте, что отжим на высоких оборотах и сушка могут привести к деформации обуви и потере её формы.