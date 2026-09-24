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Как подготовить ирисы к зимнему периоду 0 82

Дом и сад
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ирисы

Ирисы являются неприхотливыми растениями, но важно учитывать особенности их сортов и ухода. В этой статье мы расскажем, как правильно подготовить ирисы к зиме, чтобы они радовали вас цветением в следующем сезоне.

 

Удалите сухие или больные части растений. Оставление поврежденных или зараженных растений на участке увеличивает риск распространения опасных грибков на другие культуры.

Специалисты рекомендуют использовать универсальные минеральные комплексы в качестве удобрений. При выборе удобрений важно обращать внимание на состав и избегать азота, который может стимулировать рост и снизить устойчивость ирисов к морозам.

Удобрения должны содержать калий и фосфор. Не рекомендуется использовать более 50 г минеральных удобрений на один квадратный метр.

Органические удобрения, такие как навоз, не подходят для ирисов из-за содержания аммиака. В качестве альтернативы можно использовать древесную золу.

Если в летний период растение образует много зелени, но не цветоносов, это может указывать на повышенную кислотность почвы. Для ее снижения можно применять гашеную известь, доломитовую муку или древесную золу, которая также является подкормкой. Рекомендуется использовать около 300 г древесной золы на квадратный метр или приготовить раствор из 400 г золы на 10 литров воды.

Если ирисы долго растут на одном месте, это может привести к заболеваниям и вредителям, а также к истощению почвы. Рекомендуется пересаживать ирисы раз в 3-5 лет. При выборе нового участка важно учитывать уровень влажности, так как ирисы не могут расти в низинах с застоявшейся влагой.

Укрытие на зиму необходимо применять только для тех сортов, которые не выдерживают низкие температуры. Если сорт подходит для климатических условий, укрытие может навредить растению.

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