Каждый опытный садовод понимает, что побелка стволов требует серьезного подхода. Белить следует не только плодовые, но и декоративные деревья.

Кора деревьев выполняет защитную функцию. Под воздействием неблагоприятных внешних факторов она со временем становится грубой, растрескивается и может начать отслаиваться. Поскольку кора принимает на себя основные удары, важно следить за ее состоянием.

Опытные садоводы рекомендуют проводить побелку деревьев 2–3 раза в год: в начале весны, а также летом и осенью.

Основная побелка осуществляется осенью. Оптимальное время для этой процедуры — октябрь или ноябрь, перед первыми заморозками. Осенняя побелка защищает растения от вредителей и патогенных грибков, которые могут зимовать в коре. Кроме того, побеленные стволы защищены от наледи, а грызуны менее склонны их повреждать.

Если деревья не были побелены зимой, необходимо провести эту процедуру в конце зимы или начале весны, лучше всего в феврале. В это время небелые стволы могут нагреваться под солнечными лучами до 11 градусов, что может запустить сокодвижение. Однако в феврале ночные температуры могут опускаться до минус 10 градусов, что приводит к замерзанию сока. Это может вызвать разрывы тканей и морозобоины — крупные трещины в коре. Побелка же отражает солнечные лучи, предотвращая преждевременное нагревание коры и, соответственно, сокодвижение.

Если деревья были побелены осенью, весной рекомендуется освежить побелку, что можно сделать в феврале-марте или в начале апреля.

Важно помнить, что побелку деревьев следует проводить в ясный день, когда нет дождя или снега, независимо от времени года.