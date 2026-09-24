Очиток Моргана эффектно смотрится в интерьере и не требует сложного ухода. Узнайте, как создать оптимальные условия для его роста.

Чтобы стебли очитка Моргана выглядели привлекательно, а листья располагались плотно, растению необходимо достаточное количество света. В естественных условиях оно предпочитает хорошо освещенные места, поэтому важно обеспечить длинный световой день.

Благодаря защитному слою на листьях, растение хорошо себя чувствует на теплом и светлом подоконнике, особенно на южной стороне.

Очиток можно выращивать как в обычном горшке, так и в подвесном кашпо, где его ниспадающие стебли выглядят особенно эффектно. При недостатке света стебли могут вытягиваться, а листья становятся более ломкими.

Температура воздуха для оптимального роста растения меняется в течение года. В весенне-летний период ему комфортно при температуре около 25 градусов, и оно может переносить жару до 30 градусов.

С наступлением осени куст следует перенести в более прохладное место с температурой не выше 12–14 градусов, чтобы предотвратить вытягивание из-за недостатка света. Если нет возможности разместить его в прохладном месте, лучше убрать подальше от отопительных приборов и поставить ближе к холодному стеклу.

Частота и объем полива зависят от времени года. В весенние и летние месяцы поливайте куст сразу после того, как верхний слой субстрата подсохнет. Полив должен быть обильным, чтобы земляной ком оставался влажным, но без застоя воды.

Зимой, когда суккулент находится в прохладе, достаточно поливать его раз в две недели, чтобы земляной ком не пересыхал полностью. Важно использовать воду, которая отстаивалась не менее 24 часов для увлажнения субстрата.