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Уход за щавелем осенью 0 53

Дом и сад
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уход за щавелем осенью

Чтобы щавель каждый год приносил хороший урожай, осенью важно позаботиться о его здоровье и подготовить к зиме.

 

Щавель — это неприхотливый многолетник, который за сезон может дать 4-5 срезок зелени. Последний раз срезку проводят не позднее середины сентября, чтобы растение успело восстановиться после обрезки и подготовиться к зимовке.

На каждый квадратный метр грядки вносят 30-40 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия, после чего мульчируют междурядья перегноем слоем 3-5 см, прикрывая оголившиеся корни. В засушливую погоду щавель следует регулярно поливать, а также удалять появляющиеся цветоносы. Этот морозостойкий многолетник не требует дополнительного укрытия на зиму.

Обновлять посадки щавеля рекомендуется каждые 4-5 лет, так как после этого срока урожайность значительно снижается. Размножить щавель можно, разделив взрослый куст, однако такие растения быстро стареют.

Лучше обновить плантацию, посеяв семена под зиму или ранней весной. При подзимней посадке семена высевают на заранее подготовленную грядку в октябре-ноябре, когда наступят устойчивые похолодания.

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