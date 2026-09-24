Хрен — это многолетняя овощная культура, которая часто встречается на дачных участках. Он становится особенно важным в период консервации. В этой статье мы расскажем, какие меры следует предпринять осенью, чтобы хрен показал себя во всей красе в следующем году.

Хрен может расти на одном месте до 10 лет. Поэтому каждую осень, незадолго до заморозков, следует убирать крупные корневища, оставляя в почве однолетние боковые отростки, которые легко укореняются и весной начинают расти.

Чтобы хрен не стал агрессивным и не захватил соседние участки, рекомендуется при посадке вкопать по периметру грядки куски жести или шифера на глубину не менее 40-50 см.

На бедных почвах корневища хрена могут мельчать, поэтому осенью важно удобрять плантацию, внося на каждый квадратный метр 4-5 кг перегноя, 50-70 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия.

Кроме того, в засушливую осеннюю погоду хрен необходимо регулярно поливать, избегая как пересыхания, так и переувлажнения грунта. Также важно защищать растения от крестоцветной блошки. Для этого каждые 10-14 дней посадки можно опудривать смесью просеянной древесной золы и табачной пыли в равных пропорциях.